Как пишет Politeka.net, Анна Кошмал - известная украинская актриса, которая прославилась благодаря сериалу "Сваты". Звезда, как и другие знаменитости, поддержала Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками несмотря на то, что из актерского состава сериала почти никто не сделал. Не забывает Анна и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами.
"Субботнее утро началось из треша. У меня дохнет телефон. Даже он не выдерживает моего режима активности", - начала звезда.
"Вчера экран стал фиолетовым. А сегодня стробит и в конце концов по дороге на студию тупо вырубился. На Подоле я всю жизнь не ориентируюсь и поэтому пришлось поблуждать без навигатора. А сегодня готовила для вас опрос и интересную информацию для родителей. Вот сам по себе экран заработал, но чувствую, что долго не протянет", - продолжила звезда.
А до этого Анна решила поделится фотографией из Черновцов. Там артистка взялась за поиск книжки для своего сына.
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"Конфет уже многовато, а вот сказки на ночь уже иссякли) Прекрасный город Черновцы, солнце и +18 градусов. Море людей на улицах, все греются и поглощают жадно тепло, сказочный день", - написала Кошмал.
Напомним, звезда "Сватов" Кошмал показала любимое фото в своем архиве
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