Украинская актриса Анна Кошмал, которая сыграла Женьку в "Сватах", показала, как занимается спортом.

Актриса Анна Кошмал, Женька из "Сватов", показал, как занимается спортом. Звезда опубликовала кадры в Инстаграм, где делится с фанатами творчеством и личными кадрами.

"Еще качает, но уже поднимаюсь", - написала Женька из "Сватов" под кадрами, где показала свою физическую подготовку.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии Женьке из "Сватов":

"Ты такая умничка";

"моя спина вышла из чата";

"Анечка, я тебя просто обожаю, ты самая-лучшая!";

"Супер. Такая хрупкая и столь сильная";

"Красиво на видео у вас красивая одежда";

Стоит отметить, Анна Кошмал, Женька из "Сватов", успешная украинская актриса. Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Женька из "Сватов" и об Инстаграм, где недавно рассказала о красоте.

"Что такое красота? Как ее оценить? По каким критериям? Кто придумал эти правила? И откуда идет чувство эстетики? Я очень четко помню, как задавалась эти вопросы в подростковом возрасте по дороге на пары. Сегодня я могу ответить", - написала Женька из "Сватов" в одном из последних постов в своем блоге.

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