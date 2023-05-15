Украинская актриса Анна Кошмал из "Сватов" показала проблему, которая у нее появилась.

Украинская актриса Анна Кошмал, Женька из "Сватов", показала, какая у нее появилась проблема. Звезда опубликовала кадры в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

"После насыщенных дней и работы, аж выходные, замечаю свои "побои". Понятия не имела, где так расцарапали руки и почему кость указательного болит, вроде поломала", - написала Женька из "Сватов".

"Я одна такая или с вами тоже такое бывает?", - спросила Женька из "Сватов".

Стоит отметить, Анна Кошмал - известная украинская актриса, которая прославилась благодаря роли Женьки в "Сватах". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Женька из "Сватов" и об Инстаграм, где недавно рассказала о красоте.

"Что такое красота? Как ее оценить? По каким критериям? Кто придумал эти правила? И откуда идет чувство эстетики. Я очень четко помню, как задавалась эти вопросы в подростковом возрасте по дороге на пары. Сегодня я могу ответить. Социум в целом и социальной сети активно навязывают (особенно женщинам), что ты должна быть «идеальной». Но что это значит?", - написала Анна.

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