Украинская актриса Анна Кошмал, которая стала популярной благодаря роли Жени в сериале "Сваты", рассказала об атаке российских ботов на ее страницу в сети. Россиянам похоже и дальше неприятно, что украинские звезды говорят правду о их преступлениях в нашей стране. В связи с этим артистка попросила помощи в Инстаграм-Сториз у своих подписчиков.

В частности, страница Анны Кошмал попала в теневой бан, потому ее подписчики не могут получать уведомления о новых публикациях актрисы. Для того, чтобы выйти из этого бана, пользователям сети, подписанным на страницу Анны, нужно показать хоть какую-то активность в Инстаграм украинской актрисы.

"Буду благодарна за любую активность на моей странице: лайки, реакции, комментарии и сообщения из семи слов. Об этом мне рассказала моя подруга, которой также приходится постоянно вылазить из теневых банов", - поделилась звезда сериала "Сваты".

Кроме того, артистка Анна Кошмал попросила помощи для ВСУ. В частности она собирает донаты на пошив носилок для эвакуации с поля боя. Помощь пойдет для: 110 ОМБр, 46 ДШБ, 17 пограничного отряда имени Александра Жуковского, а также брагаде Гвардии Наступления "Азов".

Напомним, Анна Кошмал из "Сватов" показала идеальную разминку после поезда.

Как сообщала Politeka, Анна Кошмал из "Сватов" побаловала украинцев фотографиями из Одессы.

Также Politeka писала, звезда "Сватов" Анна Кошмал честно показала, как тяжело работает, чтобы иметь хорошую фигуру.