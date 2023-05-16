Запроданка українського походження Ані Лорак, яка всіляко уникає тем війни, називає себе дівчинкою в 42 роки і виправдовується перед концертами, не перестає дивувати публіку. Артистку вже масово висміяли після її інтерв'ю, тому вона намагається нічого не говорити про особисте життя та приховує будь-які деталі про свої стосунки.

Цього разу партнер Ані Лорак, яка мовчить про повномасштабну війну Росії проти України, опублікував нові фотографії з нею, натякаючи при цьому на можливий розрив їхніх стосунків. Ісаак Віджрак розмістив ці фотографії на своїй сторінці в Instagram, де вони разом дивляться на захід сонця, перебуваючи на яхті.

Особи Лорак та Віджрак на фотографіях не видно. У підписі до знімків він поділився своїми роздумами про подорожі та моменти радості.

"Подорож може бути короткою або довгою, але найважливіше - вловити моменти справжньої радості і отримати з них максимум користі", - написав Віджраку.

Можливо, цими словами він натякав на те, що його "подорож" з Лорак добігла кінця. На це вказує і те, що співачка не відреагувала на пост свого партнера, хоча раніше вона завжди робила репости їхніх спільних фотографій та залишала коментарі.

Крім того, Лорак вже більше місяця не публікує фотографії з Віджрак. Раніше вона часто демонструвала свої спільні фотографії з обраним, а тепер вона лише розміщує анонси своїх пісень та фотографії зі знімальних майданчиків.

Також з'явилася інформація в мережі про те, що не лише в особистому житті Лорак має проблеми.

Українські співачки, які обрали кар'єру поза батьківщиною в обмін на можливості заробітку, стали небажаними гостями на території країни-агресора. Концерти Ані Лорак та Таїсії Повалій масово скасовуються вже кілька місяців, позбавляючи запроданок основного джерела доходу.

За інформацією російських ЗМІ, заходи Ані Лорак скасовуються через побоювання, що вона нібито пожертвує зібрані кошти на підтримку Збройних Сил України.

Однак покупці квитків з небажанням купують їх, бо не всі вірять, що захід відбудеться.

Самі знаменитості поки що не коментують ці "професійні труднощі", і вони мовчать щодо військового конфлікту в Україні.

У мережі ж висловилися про долі Лорак та Повалій:

«Всі отримають те, що заслужили. У них немає заробітків, а люди в Україні втрачають рідних, близьких, дітей, додому. По відношенню до цих двох жаб запроданок мені якось байдуже. Сподіваюся, карма буде справедлива. Зрадниці...; Хороша новина!!! Карма настала вчасно!

Так вам і треба, що хотіли щось і отримали, нехай щастить тільки без України; Була б хороша новина, що вони ходять електричками та співають».

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А ще Politeka писала, що колишній чоловік запроданки Лорак Мурат відвіз нову кохану до теплих країв.

Також Politeka повідомляла, що Великий із "Квартал 95" підірвав мережу пародією на скандальне інтерв'ю запроданки Лорак.