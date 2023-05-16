Запроданка украинского происхождения Ани Лорак, которая всячески избегает тем войны, называет себя девочкой в 42 года и оправдывается перед концертами, не перестает удивлять публику. Артистку уже массово высмеяли после ее интервью, поэтому она старается ничего не говорить о личной жизни и скрывает любые детали о своих отношениях.

В этот раз партнер Ани Лорак, которая молчит о полномасштабной войне россии против Украины, опубликовал новые фотографии с ней, намекая при этом на возможное разрыв их отношений. Исаак Виджраку разместил эти фотографии на своей странице в Instagram, где они вместе смотрят на закат, находясь на яхте.

Лица Лорак и Виджраку на фотографиях не видны. В подписи к снимкам он поделился своими размышлениями о путешествиях и моментах радости.

"Путешествие может быть коротким или длинным, но самое важное - уловить моменты настоящей радости и извлечь из них максимум пользы", - написал Виджраку.

Возможно, этими словами он намекал на то, что его "путешествие" с Лорак подошло к концу. На это указывает и то, что певица не отреагировала на пост своего партнера, хотя раньше она всегда делала репосты их общих фотографий и оставляла комментарии.

Кроме того, Лорак уже более месяца не публикует фотографии с Виджраку. Ранее она часто демонстрировала свои совместные фотографии с избранным, а теперь она лишь размещает анонсы своих песен и фотографии со съемочных площадок.

Также появилась информация в сети о том, что не только в личной жизни у Лорак проблемы.

Украинские певицы, которые выбрали карьеру за пределами родины в обмен на возможности заработка, стали нежеланными гостями на территории страны-агрессора. Концерты Ани Лорак и Таисии Повалий массово отменяются уже несколько месяцев, лишая запроданок основного источника дохода.

Согласно информации российских СМИ, мероприятия Ани Лорак отменяются из-за опасений, что она якобы пожертвует собранные средства на поддержку Вооруженных Сил Украины.

Однако покупатели билетов с неохотой приобретают их, так как не все верят, что мероприятие состоится.

Сами знаменитости пока не комментируют эти "профессиональные трудности", и они молчат по поводу военного конфликта в Украине.

В сети же высказались о судьбах Лорак и Повалий:

«Все получат то, что заслужили. У них нет заработков, а люди в Украине теряют родных, близких, детей, домой.. по отношению к этим двум лягушкам запроданок мне как-то все равно. Надеюсь карма будет справедливая. Предательницы...; Хорошая новость!!! Карма настала вовремя!!!;

Так вам и надо, что хотели то и получили, пусть везет только без Украины; Была бы хорошая новость, что они ходят по электричкам и поют».

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