Запроданка украинского происхождения Ани Лорак, которая всячески избегает тем войны, называет себя девочкой в 42 года и оправдывается перед концертами, не перестает удивлять публику. Артистку уже массово высмеяли после ее интервью, поэтому она старается ничего не говорить о личной жизни и скрывает любые детали о своих отношениях.
В этот раз партнер Ани Лорак, которая молчит о полномасштабной войне россии против Украины, опубликовал новые фотографии с ней, намекая при этом на возможное разрыв их отношений. Исаак Виджраку разместил эти фотографии на своей странице в Instagram, где они вместе смотрят на закат, находясь на яхте.
Лица Лорак и Виджраку на фотографиях не видны. В подписи к снимкам он поделился своими размышлениями о путешествиях и моментах радости.
"Путешествие может быть коротким или длинным, но самое важное - уловить моменты настоящей радости и извлечь из них максимум пользы", - написал Виджраку.
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Возможно, этими словами он намекал на то, что его "путешествие" с Лорак подошло к концу. На это указывает и то, что певица не отреагировала на пост своего партнера, хотя раньше она всегда делала репосты их общих фотографий и оставляла комментарии.
Кроме того, Лорак уже более месяца не публикует фотографии с Виджраку. Ранее она часто демонстрировала свои совместные фотографии с избранным, а теперь она лишь размещает анонсы своих песен и фотографии со съемочных площадок.
Также появилась информация в сети о том, что не только в личной жизни у Лорак проблемы.
Украинские певицы, которые выбрали карьеру за пределами родины в обмен на возможности заработка, стали нежеланными гостями на территории страны-агрессора. Концерты Ани Лорак и Таисии Повалий массово отменяются уже несколько месяцев, лишая запроданок основного источника дохода.
Согласно информации российских СМИ, мероприятия Ани Лорак отменяются из-за опасений, что она якобы пожертвует собранные средства на поддержку Вооруженных Сил Украины.
Однако покупатели билетов с неохотой приобретают их, так как не все верят, что мероприятие состоится.
Сами знаменитости пока не комментируют эти "профессиональные трудности", и они молчат по поводу военного конфликта в Украине.
В сети же высказались о судьбах Лорак и Повалий:
«Все получат то, что заслужили. У них нет заработков, а люди в Украине теряют родных, близких, детей, домой.. по отношению к этим двум лягушкам запроданок мне как-то все равно. Надеюсь карма будет справедливая. Предательницы...; Хорошая новость!!! Карма настала вовремя!!!;
Так вам и надо, что хотели то и получили, пусть везет только без Украины; Была бы хорошая новость, что они ходят по электричкам и поют».
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