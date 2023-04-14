Бывший муж известной певицы-запроданки Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу, который открыто поддержал Украину в отличие от бывшей супруги, не стал долго грустить и почти сразу после развода закрутил новый роман. Возлюбленной турка стала украинская визажистка Лилия. Девушка активно ведет свою страничку в Instagram и уже давно публично показывает фото с Муратом.

Так, в этот раз Лилия поделилась нескромными кадрами с роскошного отдыха в Доминикане, куда отправилась вместе с Муратом. На снимках счастливая парочка запечатлена во время прогулки на пляже, они держаться за руки и мило улыбаются. Девушка появилась перед камерой в кислотно-желтом купальнике, который едва удерживает ее аппетитные прелести, а сверху надела легкую прозрачную накидку. Мурат позирует на фото в темных пляжных шортах и с кепкой на голове.

В подписи к публикации Лилия написала: "Лучшие моменты с моей любовью". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментирвоать новые фото парочки:

"Какие вы хорошие".

"Вы очень хороши".

"Вы очень милые".

"Вы невероятны!".

"Красивые, яркие, влюбленные".

"Это Мурат, бывший муж певицы Ани Лорак? Молодую нашел?".

"Хорошая пара, будьте счастливы".

"Радуюсь за Вас и Мурата, приятно смотреть".

"Вы супер".

"Хорошего отдыха".

"Какие вы хорошие".

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