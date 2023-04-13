Популярный украинский комик, актер и звезда "Квартал 95" Юрий Великий, который до войны пародировал Зеленского в концертах "Вечернего квартала", а теперь начал делать меткие пародии на россиян и все, что связано с этой темой. Так, в этот раз артист опубликовал в своем Instagram и на ютуб-канале видео, в котором жестко высмеял скандальное интервью Ани Лорак российской журналистке.
Как известно, на днях вышло новое резонансное интервью Ани Лорак, в котором она "прояснила свою позицию", но так и не назвав войну войной. Звезда вышла в публичное пространство после того, как в россии начали отменять ее концерты вроде как из-за того, что она помогает ВСУ средствами.
Комик Юрий Великий посчитал, что это интервью было недостаточно "плачевным", и сделал пародию, где в роли интервьюера появился пропагандист Борис Корчевников.
"Каролина Куек, получившая популярность в Украине, а затем сбежавшая в россию, более известная как Ани Лорак, недавно дала "искреннее" интервью российской интервьюерке. Где рассказала, чем она занималась во время "этой ситуации" и выразила уверенность, что вскоре украинцы будут извиняться перед ней. Даже немного поплакала в эфире. Но все-таки, на мой взгляд, для идеального ПЛАЧЕВНОГО интервью нужен другой ведущий. И имя его – Борис Корчевников", - говорится в подписи к видео на ютуб.
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Пользователи не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию комика:
"Вы лучше воспроизводите Бориса, чем оно само говорит".
"Дерево любви, девочка 44 годика".
"Борис Нахлебников получился просто гениальным".
"Вы как всегда очень смешно и метко показали эту предательницу".
"Голубь мира, дерево любви. Девочка недоделана".
"Один блаженный Бориска, а другая 44-я девочка".
"Юрий я под столом от смеха, вы уникальный! Спасибо за ваш труд и талант и потрясающий юмор!".
"Пародия на Бориса – это лучше всего".
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