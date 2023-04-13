Популярная певица Ани Лорак, которая недавно впервые за год войны прокомментировала свою гражданскую позицию, а позже дала интервью в российском ютуб-канале, часто делится яркими фото в своем Instagram. Так, в этот раз артистка-предательница выложил новое пафосное фото, правда комментарии к нему закрыла.

Как видно, снимок черно-белый, на нем Лорак запечатлена в какой-то гримерке и выглядит чем-то озабоченной. Перед камерой она появилась в узком шелковом платье с открытым декольте и перчатками на руках. Ее волосы накручены и зачесаны в необычной укладке, а на лице макияж и темные очки.

В подписи к публикации певица ничего не написала и закрыла возможность комментировать ее фотографии в сети.

Напомним, недавно Лорак сделала заявление в соцсети, что выбрала остаться в россии и там продолжать свою карьеру. Этот пост певица написала после того, как в некоторых российских городах начали отменять ее концерты. Также после отмены концертов артистка дала интервью российской журналистке, которое вызвало резонанс среди украинских пользователей. Примечательно, что и в своем заявлении в этом интервью запроданка не назвала войну войной.

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