Вночі 16 травня росіяни обстріляли 18 ракетами Київ. Українські зірки подякували силам ППО за те, що вони бережуть нас. Телеведуча Маша Єфросиніна відреагувала на публікацію, яку зробила Леся Нікітюк після нічної атаки російськими загарбниками. Свою реакцію Маша Єфросиніна опублікувала на сторінці в Інстаграм-сторізі.

Зокрема, Леся Нікітюк зауважила, що росіяни бомбять українські міста не тільки через те, що проігнують війну. Є інші причини більш зрозумілі.

"Лаптоногі бомбять Україну не лише через свою безпорадність у відкритому бою, провалі в Бахмуті і всієї так званої СВО, а ще через своє вроджене недоумство та споконвічну російську підлість", - написала Леся Нікітюк.

Леся Нікітюк також додала, що росіяни обов'язково заплатять за все горе та сльози українців: "Повернуться наші сльози. Харкатимете кров'ю, а всім буде пох*й на вас".

Маша Єфросиніна повністю погодилася з постом яку опублікувала Леся Нікітюк. Талеведуча зробила репост цього повідомлення та прокоментувала його на особистій сторінці в Інстаграм-Сторіз.

До того ж Маша Єфросиніна опублікувала дані про те, скільки останній ракетний обстріл обійшовся росії. Зокрема, на нього витратили 119 мільйонів доларів. Як зазначила телеведуча, ці гроші можна було використати для покращення життя своїх громадян, але росія вирішила інакше.

"А могли б збудувати лікарні, садочки, школи, будинки замість бараків, дороги. Вкласти в науку та технології", - резюмувала Маша Єфросиніна.

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