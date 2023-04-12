Цього разу ведуча Маша Єфросиніна похвалилася стильним чином у світлому косюмі, доповнивши цибулю акуратними туфлями на підборах, аксесуарами та яскравим макіяжем. Однак багато хто звернув увагу на піздпис зірки, адже вона назвала себе дівчиною.
43-річна артистка вирішила презентувати трендовий образ, а також написала під коротким роликом "Українська дівчина".
«Моя філософія полягає в тому, що потрібно робити максимально все, щоб відкласти необхідність у хірургії. Це харчування, вода, спорт, дихальні практики, БАДи та anti age медицина» - зізналася раніше Марія.
«Треба на туфлі поставити профілактику; Справжня! Незламно!; Маша, не обрізайте, будь ласка, волосся, воно у вас дуже гарне!; Красуня!;
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Класна 😍; Красуня неймовірна 😍; Маша - красуня наша 🇺🇦; Яка ви гарна; з'явився час милуватися» - поділились у мережі.
Українці поспішили висловити свою думку:
Також Єфросиніна розповіла про незручний випадок в ефірі, який хоч і вирізали, але все одно було дуже ніяково:
«Цей момент вирізали. Чому? Ніхто не пояснить телебачення. І чомусь я вирішила сісти на шпагат. Я не сідаю на шпагат. Але того дня я на нього сіла. І стати вже не могла» - зізналася Єфросиніна.
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