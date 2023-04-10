На цей раз артистки розповіли про свій досвід, що стосується занять пластикою і бажання отримати ідеальний шпагат. Як виявилося, у кожної зірок був сумний досвід і вони поспішили їм поділитися:

«Цей момент вирізали. Чому? Ніхто не пояснить телебачення. Тоді запустилося одне шоу і колеги кажуть мені у випуску: чи можеш продемонструвати що-небудь і своїх спортивних досягнень? І чомусь я вирішила сісти на шпагат. Я не сідаю на шпагат. Але того дня я на нього сіла.

І підвестися вже не могла. Я досі займаюся спортом, стрейчінгом, розтяжкою, але досі не те, що не сідаю, - я стати на нього не можу. Я порвала собі зв'язки «дивіться, дивіться!». Села та шкіра в мене тріснула. Що ви знаєте про понтів і лютий облом. А Маша знає» - зізналася Єфросиніна.

У мережі поспішили висловитися: «Прямо під столом; Ой! Якось не смішно! Маша розповідає весело, але навіть уявити страшно, як це боляче; Мені здається, я вас розумію); Від однієї думки про те, як це боляче - нудить!;

Без розминки сісти на шпагат 😮, навіть іменитий спортсмен цього не робитиме; Господи, бідна 😮 це капієєць😮; Історія про те, як Маша повірила у себе».

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