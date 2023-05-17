Ночью 16 мая россияне 18 ракетами обстреляли Киев. Украинские звезды поблагодарили силы ПВО за то, что они берегут нас. Телеведущая Маша Ефросинина отреагировала на публикацию, которую сделала Леся Никитюк после ночной атаки российскими захватчиками. Свою реакцию Маша Ефросинина опубликовала на странице в Инстаграм-сториз.

В частности Леся Никитюк заметила, что россияне бомбят украинские города не только из-за того, что проигывают войну. Есть другие причины, более понятные.

"Лаптеногие бомбят Украину не только из-за своей беспомощности в открытом бою, провале в Бахмуте и всей так называемой СВО, а еще из-за своего врожденного слабоумия и исконной российской подлости", - написала Леся Никитюк.

Леся Никитюк также добавила, что россияне обязательно заплатят за все горе и слезы украинцев: "Вернутся им наши слезы. Будете харкать кровью, а всем будет пох*й на вас".

Маша Ефросинина полностью согласилась с постом, который опубликовала Леся Никитюк. Талеведущая сделала репост этого сообщения и прокомментировала его на личной странице в Инстаграм-Сториз.

К тому же Маша Ефросинина опубликовала данные о том, во сколько последний ракетный обстрел обошелся россии. В частности, на него они потратили 119 миллионов долларов. Как отметила телеведущая, эти деньги можно было использовать для улучшения жизни своих граждан, но россия решила иначе.

"А могли бы построить больницы, садики, школы, дома вместо бараков, дороги. Вложить в науку и технологии", - резюмировала Маша Ефросинина.

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