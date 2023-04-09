На цей раз Маша Єфросиніна розповіла українцям, чому не так часто спілкується з Олею Поляковою. Також ведуча вирішила порушити цікаві теми, нагадавши про випуск «Дорослі дівчатка».

«Чесно скажу, читаючи ваші прохання видавати випуски Дівчат щотижня, ми не припускали навіть, що таке можливо: мої та Олі графіки – це як непрохідний квест, щоб так часто збігатися.

Але генеральний аргумент такого запиту на випуски частіше – це те, що вони допомагають вам видихнути смуток, посміятися/поплакати та відчути полегшення, ніби ви посиділи з подругами на кухні… І набратися трохи сил» - розповіла Єфросиніна, чому вони не можуть спілкуватися так часто , як хотілось би.

Однак Єфросиніна додала, що вони намагатимуться це виправити і випускатимуть спільні ефіри помітно частіше.

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Раніше Полякова розповіла, що пісня "Танцюю, як останній раз" розповідає історію майже кожної жінки, яка опинилася на роздоріжжі та переживає дуже складний період у особистому житті. Нова пісня стала сповіддю сильної жінки, яка виплескує весь свій біль у танці.

Нагадаємо, що Оля Полякова з Грузії обнадіяла українців.

Як повідомляла Politeka, Полякова в Грузії зробила несподіване відкриття та згадала Сердючку.

Також Politeka писала, що Полякова влаштувала гарячі танці зі своїм партнером, опинившись нагору ногами.