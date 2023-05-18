Українська танцівниця Ілона Гвоздьова з "Танців зі зірками" поділилася відчуттями від відпустки, але нарвалася на критику.

Українська танцівниця Ілона Гвоздьова із "Танців зі зірками" показала, як проводить час на відпочинку. Зірка опублікувала фото в Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"Це потрібно було в останній день відпочинку зустріти дівчину з Одеси в Туреччині! До речі нас об'єднує спільний знайомий – видатний танцівник із проекту «Танцюють всі». Як думаєте, про якого саме танцівника з Одеси йдеться?", - написала Ілона Гвоздьова з Танців зі зірками".

Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі Ілоні Гвоздьовій з "Танців з зірками":

«Дмитро Дікусар»;

"Кіба, він брав участь у 3 сезоні "Танцюють всі";

"Туреччині!!!! Не Турціі";

"Ілоночка, ви супер";

"Посмішка дуже гарна".

Варто зазначити, Ілона Гвоздьова з "Танців зі зірками" - успішна українська танцівниця. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А нещодавно зірка поділилася фото та розповіла про ракетну атаку.

"Ось так легко і невимушено летить моя сукня, так само сьогодні над Києвом летіло 6 кинджалів, 9 калібрів, 3 балістичні ракети та БПЛА. Навіть складно уявити наслідки трагедії, яка могла б статися від цього набору, але завдяки нашим мужнім та професійним силам ЗСУ всі цілі були відображені і Україна тримає й надалі міць та незламність”, - написала Гвоздьова.

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