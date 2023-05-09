Танцовщица Илона Гвоздева, звезда "Танців з зірками", показала себя и рассказала о своих планах.

Танцовщица Илона Гвоздева, звезда "Танців з зірками", показала себя и рассказала, что запланировала на понедельник. Знаменитость опубликовала новое видео в своем блоге.

"Иду на процедуру для лица карбокситерапию. Хочу снять последствия вчерашней ночи. Жизнь продолжается", - написала Илона Гвоздева в публикации.

"Так, ну что? Работу и встречи никто не отменял, жизнь продолжается. Спасибо ВСУ за то, что мы все утром сегодня проснулись и продолжаем жить, как это можно сказать лучше. Имею немного уставший вид лица, поэтому сейчас хочу попробовать новую процедуру - карбокситерапию. Еду к косметологу, немножко себя восстановить и перезагрузить. Как то говорят, получить таблетку здорового выражения лица. Надеюсь, что мне понравиться, поэтому девочки, если кто-то с вас делал эту процедуру - делитесь пожалуйста", - рассказала звезда "Танців з зірками".

После этого Илона Гвоздева показала себя на процедуре. Звезда была в одноразовой шапочке, демонстрируя видео в Инстаграм.

"Девочки, ну смотрите, нанесла масочку и этот у нас что? Мы проводим процедуру карбокситерапию - она идет у нас из четырех этапов", - поделилась звезда "Танців з зірками".

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