Украинская танцовщица Илона Гвоздева из "Танців з зірками" поделилась ощущениями от отпуска, но нарвалась на критику.

Украинская танцовщица Илона Гвоздева из "Танців з зірками" показала, как проводит время на отдыхе. Звезда опубликовала фото в Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами.

"Это нужно было в последний день отдыха встретить девушку из Одессы в Турции! Кстати нас объединяет общий знакомый – выдающийся танцовщик из проекта «Танцюють всі». Как думаете, о каком именно танцовщике из Одессы идет речь?", - написала Илона Гвоздева из "Танців з зірками".

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии Илоне Гвоздевой из "Танців з зірками":

"Дмитрий Дикусар";

"Киба, он участвовал в 3 сезоне "Танцуют все";

"Туреччині!!!! Не Турціі";

"Илоночка, вы супер";

"Улыбка очень красивая".

Стоит отметить, Илона Гвоздева из "Танців з зірками" - успешная украинская танцовщица. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А недавно звезда поделилась фото и рассказала о ракетной атаке.

"Вот так легко и непринужденно летит мое платье, так же сегодня над Киевом летело 6 кинжалов, 9 калибров, 3 баллистических ракеты и БПЛА. Даже сложно представить последствия трагедии, которая могла бы произойти от этого набора, но благодаря нашим мужественным и профессиональным силам ВСУ все цели были отражены и Украина держит и дальше мощь и несокрушимость", - написала Гвоздева.

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