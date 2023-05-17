Популярная украинская хореограф и многоразовая участница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева, которая во время войны обосновала свой "женский клуб" и проводит благотворительные вечеринки, часто радует аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Илона Гвоздева поделилась милым фото, но в подписи к нему подняла невеселую тему.

Как видно, на новой фотографии Илона Гвоздева запечатлена на отдыхе, она босиком стоит на пирсе спиной к камере, и любуется видом. Перед камерой звезда появилась в длинном летящем платье свободного кроя, которое скрыло изящную фигуру и подчеркнуло плечи. Волосы танцовщицы распущены и покрыты белой пляжной шляпой.

В подписи к публикации Илона Гвоздева написала: "Вот так легко и непринужденно летит мое платье, так же сегодня над Киевом летело 6 кинжалов, 9 калибров, 3 баллистических ракеты и БПЛА. Даже сложно представить последствия трагедии, которая могла бы произойти от этого набора, но благодаря нашим мужественным и профессиональным силам ВСУ все цели были отражены, и Украина держит и дальше мощь и несокрушимость. Горжусь нашим народом и смелостью. Победа обязательно будет за нами".

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