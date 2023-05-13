Украинская хореограф Илона Гвоздева, которая выходила на паркет "Танців з зірками" и стала победительницей этого танцевального проекта, счастливая жена и мама двух детей. Илона Гвоздева и ее муж Иван Хомячук сегодня отмечают важную дату.

Победительница "Танців з зірками" решила поделиться с подписчиками в Инстаграм подробностями и показала романтическое видео.

В частности Илона Гвоздева и ее любимый празднуют годовщицу отношений. На честь этого важного дня для семьи Гвоздевой, победительница"Танців з зірками" Гвоздева опубликовала коллаж из семейных кадров.

Так, на видео знаменитость собрала романтические и трогательные моменты, которые пережила вместе с мужем. На камеру сняли, когда хореограф была беременной, когда пара впервые увидела старшую дочь и взяли ее на руки, первое совместное празднование Нового года и рождение второго ребенка.

"14 лет как один миг! Многое пройдено и прожито вместе и еще так много прекрасного ждет впереди! Навеки вечно вместе на земле и на небесах. Люблю", - подписала видео Илона Гвоздева.

Победительница"Танців з зірками" Илона Гвоздева растрогала этими кадрами своих подписчиков:

"Вы меня умилили, как я люблю видеть вокруг себя влюбленных по-настоящему людей, у которых любовь с годами только крепнет", "Смотришь и веришь, что если так бывает, то и у тебя может быть так же", "Такая трогательная подборка. Поздравляю. Вы очень волшебная пара!", "Вы прекрасны, семейного уюта, океан любви, наслаждайтесь друг другом".

Стоит отметить, что недавно танцовщица Илона Гвоздева призналась о болезни мужчины. Стресс из-за войны сильно повлиял на Ивана, из-за чего он начал терять волосы на теле.

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