Олександр травмувався через матір. Маша Єфросиніна випадково розлила на нього каву у поїзді, після чого довелося їхати до лікарні по допомогу.

Телеведуча Маша Єфросиніна під час поїздки до Польщі випадково облила стегно сина гарячою кавою. Це сталося на Великодні свята. Дитину відразу ж відвезли до трампункту, де він отримав необхідну допомогу. У своїх Інстаграм-Сторіз Маша Єфросиніна розповіла, як зараз почувається її 8-річний син.

Маша Єфросиніна розповіла, що все вже зажило і від опіку не залишилося сліду. А все через те. що діяли швидко та допомогли небайдужі люди, зробивши все необхідне.

Телеведуча зізналася, що їхня сусідка з купе в потязі, дівчина з України, швидко знайшла в інтернеті поради про те, як надати першу допомогу після отримання опіку. Зокрема, не варто нічим мазати уражену частину шкіри: ні маззю, ні олією. Все, що потрібно – це охолодити місце опіку. Тому Маша Єфросиніна прикладала намочені крижаною водою серветки до стегна хлопчика.

Після цього необхідно терміново їхати до найближчої лікарні, тому що у пошкоджених ділянках шкіри швидко розвиваються бактерії та запалення. Через що Маша Єфросиніна повезла своє чадо до лікарів, де йому наклали спеціальні прокладки зі сріблом та сорбентом, які все вбирають.

"А далі знову величезна подяка людям. Мої підписники знайшли лікаря, яка спецілізується на регенерації шкіри після опіків. Вона мені сама написала і запропонувала допомогти. У результаті допомогла. Тому ще раз дякую українцям - ви неймовірні та людяні", - доповнила Маша Єфросиніна.

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