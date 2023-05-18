Телеведущая Маша Ефросинина во время поездки в Польшу случайно облила бедро сына горячим кофе. Это произошло на Пасхальные праздники. Ребенка сразу же отвезли в трампункт, где он получил необходимую помощь. В своих Инстаграм-Сториз Маша Ефросинина рассказала, как сейчас себя чувствует ее 8-летний сын.
Маша Ефросинина рассказала, что все уже зажило и от ожога не осталось следа. А все из-за того. что действовали быстро и помогли неравнодушные люди, сделав все необходимое.
Телеведущая призналась, что их соседка по купе в поезде, девушка из Украины, быстро нашла в интернете советы о том, как предоставить первую помощь после получения ожога. В частности, не стоит ничем мазать ураженную часть кожи: ни мазью, ни маслом. Все, что требуется - это охладить место ожога. Потому Маша Ефросинина прикладывала намоченные ледяной водой салфетки к бедру мальчика.
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После этого необходимо срочно езжать в ближайшую больницу, потому что в поврежденных участках кожи быстро развиваются бактерии и воспаления. Из-за чего Маша Ефросинина повезла свое чадо к врачам, где ему наложили специальные прокладки из серебром и сорбентом, которые все впитывают.
"А дальше снова огромная благодарность людям. Мои подписчики нашли врача, которая специлизируется на регенерации кожи после ожогов. Она мне сама написала и предложила помочь. В итоге помогла. Потому еще раз спасибо украинцы - вы невероятные и человечные", - дополнила Маша Ефросинина.
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