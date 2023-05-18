Українського музиканта Кузьми Скрябіна не стало вісім років тому, але не тільки його пісні, але й думки, інтерв’ю, його слова досі відгукуються в душах українців.

Так, в Мережі згадали слова Кузьми Скрябіна про патріотизм, пише Politeka.net.

«Начепив вишиванку – і вже думаєш, що все змінилося. Та вишиванка має бути десь глибше, зашита мамою і татом», - казав Кузьма Скрябін.

Кузьма був переконаний, що патріотичні пісні треба писати весь час, а не тоді, коли їх писати треба.

«Бо до того, як в країні таке сталося, ніхто їх не писав, а зараз усі стали такими патріотами – понадівали собі вишиванки і поналіплювали їх на машини. Їх ще «вишиватниками» називають….», - казав Скрябін.

Також Кузьма Скрябін був переконаний, що націоналізм повинен бути не агресивний, дипломатичний, інтелігентний.

"І тоді я його підтримую", - зазначав Кузьма Скрябін.

Коментуючи це інтерв’ю Кузьми Скрябіна через роки, українці констатують: «Істину казав, правду розкривав»,

«Абсолютно підтримую, особливо це помітно на політиках чи чиновниках, вони як правило крадії,зрадники, лицеміри,або просто покидьки,але натягують вишиванки»,

«Сто відсотків»,

«… Нехай носіння вишиванки не буде пустою демонстрацією українського мистецтва, а щодня супроводжуватиметься вираженням етичних та моральних цінностей людини, яка її носить. Мені гидко є бачити коли "патріоти" у вишиванках матюкаються, надуживають алкогольними напоями, порушують чинне законодавство країни, б'ються, творять злочинні схеми, принижують ближніх, дають чи беруть хабарі, тощо...».

Нагадаємо, день вишиванки в Україні віздначають щороку у третій четвер травня. Цього року День вишиванки припав на сьогоднішній день, 18 травня.

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