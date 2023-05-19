Цього разу на своєму Ютуб-каналі зірка "Мастер Шеф" Тетяна Литвинова дала рецепт французького яблучного пирога, який можна приготувати лише за 20 хвилин. Литвинова додає, цей пиріг поєднує у собі неперевершений смак яблук та хрумку текстуру горіхів.

Інгредієнти:

Форма прямокутна розміром 11х20 см

Яблука - 800 г

Яйця – 2 шт.

Цукор - 50 г

Молоко – 100 г

Вершкове масло - 30 г

Пшеничне борошно - 70 г

Ванільний цукор - 10 г

Сіль - 0,5 чайної ложки

Розпушувач - 1 чайна ложка

Волоські горіхи - 80 г

Тепер перейдемо до процесу приготування за рецептом «Мастер Шефа» Литвинової:

Почніть із підготовки яблук. Очистіть їх від шкірки, видаліть серцевину і наріжте на тонкі слайси. Ви можете використати кухонний комбайн для цього, щоб заощадити час та отримати рівні слайси, додає «Мастер Шеф» Литвинова.

Збийте яйця до утворення піни у великій мисці. Додайте цукор, сіль та ванільний цукор. Продовжуйте збивати суміш, щоби інгредієнти злилися в однорідну масу.

Розтопіть вершкове масло|мастило| і додайте його в миску з яйцями. Поступово влийте молоко та продовжуйте збивати, щоб усі інгредієнти добре змішалися.

Окремо змішайте пшеничне борошно та розпушувач. Також «Мастер Шеф» Литвинова порадила додавати їх у рідку масу поступово, потроху у процесі збивання тіста. У вас має вийти гладка та однорідна консистенція.

Тепер додайте|добавляйте| нарізані яблука в тісто і акуратно перемішайте їх руками. Намагайтеся не зламати скибочки яблук і поступово розподілити їх по всьому тесту.

«Мастер Шеф» Литвинова радить викласти тісто з яблуками у прямокутну форму розміром 11х20 см та розрівняйте поверхню.

Попередньо розігрійте духовку до 180-190 градусів. Поставте форму з|із| пирогом в духовку і випікайте його протягом 30 хвилин.

Після 30 хвилин приготування пирога дістаньте його з духовки і додайте подрібнені горіхи згори зверху. «Мастер Шеф» Литвинова додала, якщо ви віддаєте перевагу мигдалю, можна також використати його. Поставте пиріг назад у духовку ще на 20 хвилин, щоб горіхи придбали золотистий колір і додали пирога додатковий аромат і текстуру.

Після приготування дайте пиріг трохи охолонути перед сервіруванням. Пиріг можна подавати як теплим, так і остиглим. Він чудово поєднується з чашкою ароматного чаю або склянкою молока.

«Мастер Шеф» Литвинова радить насолодитися чудовим французьким яблучним пирогом, який порадує вас своїм ніжним смаком та легкістю приготування.

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