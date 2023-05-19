В этот раз на своем Ютуб-канале звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова дала рецепт французского яблочного пирога, который можно приготовить всего за 20 минут. Литвинова добавляет, этот пирог сочетает в себе непревзойденный вкус яблок и хрустящую текстуру орехов.
Ингредиенты:
- Форма прямоугольная размером 11х20 см
- Яблоки - 800 г
- Яйца - 2 шт.
- Сахар - 50 г
- Молоко - 100 г
- Сливочное масло - 30 г
- Пшеничная мука - 70 г
- Ванильный сахар - 10 г
- Соль - 0,5 чайной ложки
- Разрыхлитель - 1 чайная ложка
- Грецкие орехи - 80 г
Теперь перейдем к процессу приготовления по рецепту «Мастер Шефа» Литвиновой:
"Танцевали, как украинцы": Данилко показал британский шоу-балет в вышиванках, с которым выходил на сцену Евровидения
"Путин получил плевок, от которого не может отмыться": на рф появились признаки предсмутной ситуации
Умер на месте: трагедией обернулась встреча знакомых
Россияне атаковали Киев с бомбардировщиков, вспыхнули пожары: что известно о последствиях
"Непоправимая потеря": остановилось сердце украинца, ставшего легендой еще при жизни
Начните с подготовки яблок. Очистите их от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте их на тонкие слайсы. Вы можете использовать кухонный комбайн для этого, чтобы сэкономить время и получить ровные слайсы, добавляет «Мастер Шеф» Литвинова.
Взбейте яйца до образования пены в большой миске. Добавьте сахар, соль и ванильный сахар. Продолжайте взбивать смесь, чтобы ингредиенты слились в однородную массу.
Растопите сливочное масло и добавьте его в миску с яйцами. Постепенно влейте молоко и продолжайте взбивать, чтобы все ингредиенты хорошо смешались.
Отдельно смешайте пшеничную муку и разрыхлитель. Также «Мастер Шеф» Литвинова посоветовала добавлять их в жидкую массу постепенно, понемногу, в процессе взбивания теста. У вас должна получиться гладкая и однородная консистенция.
Теперь добавьте нарезанные яблоки в тесто и аккуратно перемешайте их руками. Старайтесь не сломать ломтики яблок и равномерно распределить их по всему тесту.
«Мастер Шеф» Литвинова советует выложить тесто с яблоками в прямоугольную форму размером 11х20 см и разровняйте поверхность.
Предварительно разогрейте духовку до 180-190 градусов. Поставьте форму с пирогом в духовку и выпекайте его в течение 30 минут.
После 30 минут приготовления пирога, достаньте его из духовки и добавьте измельченные грецкие орехи сверху. «Мастер Шеф» Литвинова добавила, если вы предпочитаете миндаль, можно также использовать его. Поставьте пирог обратно в духовку на еще 20 минут, чтобы орехи приобрели золотистый цвет и придали пирогу дополнительный аромат и текстуру.
После приготовления дайте пирогу немного остыть перед сервировкой. Пирог можно подавать как теплым, так и остывшим. Он прекрасно сочетается с чашкой ароматного чая или стаканом молока.
«Мастер Шеф» Литвинова советует насладиться великолепным французским яблочным пирогом, который порадует вас своим нежным вкусом и легкостью приготовления.
Последние новости Украины:
Напомним, звезда "Мастер Шеф" Литвинова дала простой рецепт домашних запеченных роллов.
Как сообщала Politeka, звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова дала рецепт быстрой и безопасной домашней шаурмы.
Также Politeka писала, что Татьяна Литвинова показала, как приготовить настоящую украинскую чесночную колбасу.