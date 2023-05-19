В этот раз на своем Ютуб-канале звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова дала рецепт французского яблочного пирога, который можно приготовить всего за 20 минут. Литвинова добавляет, этот пирог сочетает в себе непревзойденный вкус яблок и хрустящую текстуру орехов.

Ингредиенты:

Форма прямоугольная размером 11х20 см

Яблоки - 800 г

Яйца - 2 шт.

Сахар - 50 г

Молоко - 100 г

Сливочное масло - 30 г

Пшеничная мука - 70 г

Ванильный сахар - 10 г

Соль - 0,5 чайной ложки

Разрыхлитель - 1 чайная ложка

Грецкие орехи - 80 г

Теперь перейдем к процессу приготовления по рецепту «Мастер Шефа» Литвиновой:

Начните с подготовки яблок. Очистите их от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте их на тонкие слайсы. Вы можете использовать кухонный комбайн для этого, чтобы сэкономить время и получить ровные слайсы, добавляет «Мастер Шеф» Литвинова.

Взбейте яйца до образования пены в большой миске. Добавьте сахар, соль и ванильный сахар. Продолжайте взбивать смесь, чтобы ингредиенты слились в однородную массу.

Растопите сливочное масло и добавьте его в миску с яйцами. Постепенно влейте молоко и продолжайте взбивать, чтобы все ингредиенты хорошо смешались.

Отдельно смешайте пшеничную муку и разрыхлитель. Также «Мастер Шеф» Литвинова посоветовала добавлять их в жидкую массу постепенно, понемногу, в процессе взбивания теста. У вас должна получиться гладкая и однородная консистенция.

Теперь добавьте нарезанные яблоки в тесто и аккуратно перемешайте их руками. Старайтесь не сломать ломтики яблок и равномерно распределить их по всему тесту.

«Мастер Шеф» Литвинова советует выложить тесто с яблоками в прямоугольную форму размером 11х20 см и разровняйте поверхность.

Предварительно разогрейте духовку до 180-190 градусов. Поставьте форму с пирогом в духовку и выпекайте его в течение 30 минут.

После 30 минут приготовления пирога, достаньте его из духовки и добавьте измельченные грецкие орехи сверху. «Мастер Шеф» Литвинова добавила, если вы предпочитаете миндаль, можно также использовать его. Поставьте пирог обратно в духовку на еще 20 минут, чтобы орехи приобрели золотистый цвет и придали пирогу дополнительный аромат и текстуру.

После приготовления дайте пирогу немного остыть перед сервировкой. Пирог можно подавать как теплым, так и остывшим. Он прекрасно сочетается с чашкой ароматного чая или стаканом молока.

«Мастер Шеф» Литвинова советует насладиться великолепным французским яблочным пирогом, который порадует вас своим нежным вкусом и легкостью приготовления.

Последние новости Украины:

Напомним, звезда "Мастер Шеф" Литвинова дала простой рецепт домашних запеченных роллов.

Как сообщала Politeka, звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова дала рецепт быстрой и безопасной домашней шаурмы.

Также Politeka писала, что Татьяна Литвинова показала, как приготовить настоящую украинскую чесночную колбасу.