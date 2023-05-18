Українська танцівниця Олена Шоптенко, зірка "Танців зі зірками", показала себе у незвичайній вишиванці.

Олена Шоптенко з "Танців зі зірками" показала незвичайну вишиванку. Зірка поділилася фотографією у своєму Інстаграмі, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"Наш генетичний код неможливо забрати і ні з чим не переплутати. Із Днем Вишиванки!", - написала Олена Шоптенко із "Танців зі зірками".

Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі Альоні Шоптенко з "Танців з зірками":

"Вам дуже підходить! З днем ​​вишиванки";

"Ви красуня вам навіть підходить ця вишиванка";

"Вітаю з Днем Вишиванки, Оленко!";

"І у вас червоно-білий. Це кохання";

"Дуже гарненька! Мила, як пташка";

"Красотулька наша".

Варто зазначити, Олена Шоптенко із "Танців зі зірками" - відома українська танцівниця. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення вирушила до Європи, де організовує танцювальні флешмоби на підтримку України. Не забуває Альона Шоптенко з "Танців зі зірками" та про Інстаграм, де поділилася нещодавно фото із сином.

"Знаю, що бути мамою – це балансувати між безумовним щастям та постійним переживанням. З Днем матері, дорогі матусі! Ви наджінки!", - написала зірка.

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