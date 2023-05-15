Популярная украинская хореограф и многоразовая участница шоу "Танців з зірками" Алена Шоптенко, которая с начала войны выехала с сыном в Австрию, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Алена Шоптенко опубликовала очаровательное фото с малышом на прогулке, которое приурочила ко Дню матери.
Как видно, на новой фотографии Алена Шоптенко и ее сын запечатлены на прогулке в красивой локации, похоже, это какой-то парк. Перед камерой хореограф появилась в стильном джинсовом костюме насыщенного синего цвета, который состоит из широких штанов и свободного топа необычного фасона. Кудрявые волосы Алена Шоптенко распустила, они слегка растрепаны ветром, а на ее лице легкий макияж и очаровательная улыбка. Танцовщица держит обеими руками своего малыша, который как будто пританцовывает.
В подписи к публикации Алена Шоптенко рассказала о материнстве и поздравила с праздником: "Знаю, что быть мамой – это балансировать между безусловным счастьем и постоянным переживанием. С Днем матери, дорогие мамочки! Вы сверхженщины!". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды.
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