Алена Шоптенко из "Танців з зірками" показала необычную вышиванку. Звезда поделилась фотографией в своем Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами.
"Наш генетический код невозможно забрать и ни с чем не перепутать. С Днем Вышиванки!", - написала Алена Шоптенко из "Танців з зірками".
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии Алене Шоптенко из "Танців з зірками":
"Вам очень подходит! С днем вышиванки";
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"Вы красавица вам даже подходит эта вышиванка";
"Поздравляю с Днем Вышиванки, Аленка!";
"И у вас красно-белый. Это любовь";
"Очень хорошенькая! Милая, как птичка";
"Красотулька наша".
Стоит отметить, Алена Шоптенко из "Танців з зірками" - известная украинская танцовщица. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбу с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения отправилась в Европу, где организовывает танцевальные флешмобы в поддержку Украины. Не забывает Алена Шоптенко из "Танців з зірками" и об Инстаграм, где поделилась недавно фото с сыном.
"Знаю, что быть мамой – это балансировать между безусловным счастьем и постоянным переживанием. С Днем матери, дорогие мамочки! Вы сверхженщины!", - написала звезда.
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