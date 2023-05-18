Украинская танцовщица Алена Шоптенко, звезда "Танців з зірками", показала себя в необычной вышиванке.

Алена Шоптенко из "Танців з зірками" показала необычную вышиванку. Звезда поделилась фотографией в своем Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами.

"Наш генетический код невозможно забрать и ни с чем не перепутать. С Днем Вышиванки!", - написала Алена Шоптенко из "Танців з зірками".

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии Алене Шоптенко из "Танців з зірками":

"Вам очень подходит! С днем вышиванки";

"Вы красавица вам даже подходит эта вышиванка";

"Поздравляю с Днем Вышиванки, Аленка!";

"И у вас красно-белый. Это любовь";

"Очень хорошенькая! Милая, как птичка";

"Красотулька наша".

Стоит отметить, Алена Шоптенко из "Танців з зірками" - известная украинская танцовщица. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбу с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения отправилась в Европу, где организовывает танцевальные флешмобы в поддержку Украины. Не забывает Алена Шоптенко из "Танців з зірками" и об Инстаграм, где поделилась недавно фото с сыном.

"Знаю, что быть мамой – это балансировать между безусловным счастьем и постоянным переживанием. С Днем матери, дорогие мамочки! Вы сверхженщины!", - написала звезда.

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