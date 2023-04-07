Как пишет Politeka.net, Алена Шоптенко - известная украинская танцовщица и хореограф, которая побеждала на "Танцях з зірками", а также была главным хореографом проекта. А после полномасштабного вторжения звезда выехала в Европу, где проводит танцевальные флешмобы в поддержку Украины. А в этот раз Шоптенко поделилась кадрами, как готовит танцевальный флешмоб, опубликовав видео в Инстаграм.

"Давно не было пляски на моей странице. Готовим следующий. Какой трек взять?", - написала Шоптенко.

Фанаты, включая экс-солистку группы "ВИА Гра" Санту Димопулос, судьи "Україна має талант" Евгения Кота, певицу вокального квартета "Женского квартала" Веру Кекелию и Владимира Дантеса, поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Как уж хочется ваших танцев!!!!!";

"Кристина Соловой «Юность». Поддержите украинский";

"Антитела - "Крепость Бахмут". Думаю под этот трек у вас получится очень мощный и одновременно приносительный и чувственный танец, который отразит душу каждого защищающего нас воина. Верю, что у вас все получится";

"Маэстро Богиня танца".

Напомним, звезда "Танців з зірками" Шоптенко показала, как лечится с сыном

Также Politeka писала, что Шоптенко из "Танці з зірками" высказалась о мальчике, которого забрали в Чечню

А еще Politeka сообщала, что болезнь настигла сына Шоптенко из "Танців з зірками", звезда поделилась