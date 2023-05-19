Українські сили перехопили тактичну ініціативу і досягли тактично значних успіхів у районі Бахмута під час контратак.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни.

Ці операції є продовженням локальних контрударів, які проводять українські сили вже кілька днів, - констатують експерти.

Інститут звернув увагу на повідомлення ворожих «воєнкорів», які стверджували, що українські сили прорвалися з північного заходу через російські оборонні рубежі на південь та південний захід від Івановського (6 км на захід від Бахмута) та на північний захід від Кліщіївки (6 км на південний захід від Бахмута).

Також рашистські «воєнкори» стверджували, що війська росії відступили з деяких своїх позицій.

Крім того, аналітики Інституту акцентували увагу на повідомленнях ватажка «вагнерівців» Пригожина, який заявив, що російські війська віддали 570 метрів території на північ від Бахмута.

Ця інформація, зазначають експерти, узгоджується із заявою заступника міністра оборони України Ганни Маляр про те, що українські війська просунулися на 500 метрів на північ від Бахмуту та на 1000 метрів на південь від Бахмута.

"Офіційний представник ЗСУ полковник Сергій Череватий заявив, що за минулу добу українські сили просунулися на 1700 метрів, а 3-я окрема штурмова бригада України заявила, що контратаки бригади розширили український виступ у районі Бахмута до 2000 метрів завширшки", - звертають увагу аналітики Інституту, додаючи, що Череватий також заявляв, що українські сили повернули собі ініціативу на полі бою та змушують російські сили реагувати на дії України, у тому числі шляхом перекидання підрозділів ВДВ росії на фланги Бахмута для захисту від контрнаступу.

У свою чергу Маляр заявляла, що російські сили перекинули більшу частину своїх резервів у район Бахмута, ймовірно, на шкоду іншим районам лінії фронту.

"Обмежений характер наступальних операцій Вагнера в Бахмуті в порівнянні з локальними українськими контратаками наголошує на втраті російської ініціативи в цьому районі", - констатують аналітики.

Водночас аналітики Інституту не можуть підтвердити слова запорізького колаборанта Володимира Рогова про нібито перерізання "вагнерівцями" дороги Бахмут - Часів Яр.

Тим часом український захисник, який веде свій телеграм-канал під ніком "Бахмутський демон" , повідомляє, що кришка труни для окупантів починає захлопуватися.

"Так, 3-штурмова підтвердила мої ранкові слова про те, що фланговий прорив триває. По місту - взагалі не посипайте голову попелом ніяким, все побачите далі", - додав "демон".

Пізніше захисник повідомив, що всі штурми окупантів по вулицям міста відбито.

Останні новини України:

Після "Кинджалів" окупанти атакували Київ іранськими дронами.

Також повідомлялося, що Україну струсонули нові жахливі авіаудари.

Крім того, Politeka.net писала, що названо ім'я людини, яку росія готує на заміну Лукашенку.