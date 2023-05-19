Украинские силы перехватили тактическую инициативу и добились тактически значимых успехов в районе Бахмута в ходе контратак.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщают аналитики американского Института изучения войны.

Эти операции являются продолжением локальных контрударов, которые украинские силы проводят уже несколько дней, - констатируют эксперты.

Институт обратил внимание на сообщения вражеских «военкоров», которые утверждали, что украинские силы прорвались с северо-запада через российские оборонительные рубежи к югу и юго-западу от Ивановского (6 км к западу от Бахмута) и к северо-западу от Клещиевки (6 км к юго-западу от Бахмута). Также рашистские «военкоры» утверждали, что войска рф отступили с некоторыхй своих позиций.

Кроме того, аналитики Института акцентировали внимание на сообщения главая «вагнеровцев» Пригожина, который заявил, что российские войска отдали 570 метров территории к северу от Бахмута. Эта информация, отмечают эксперты, согласуется с заявлением заместителя министра обороны Украины Анны Маляр о том, что украинские войска продвинулись на 500 метров к северу от Бахмута и на 1000 метров к югу от Бахмута.

«Официальный представитель ВСУ полковник Сергей Череватый заявил, что за минувшие сутки украинские силы продвинулись на 1700 метров, а 3-я отдельная штурмовая бригада Украины заявила, что контратаки бригады расширили украинский выступ в районе Бахмута до 2000 метров в ширину и 700 метров в глубину», - обращают внимание аналитики Института, добавляя, что Череватый также заявлял, что украинские силы вернули себе инициативу на поле боя и вынуждают российские силы реагировать на действия Украины, в том числе путем переброски подразделений ВДВ россии на фланги Бахмута для защиты от контрнаступления.

В свою очередь Маляр заявляла, что российские силы перебросили большую часть своих резервов в район Бахмута, вероятно, в ущерб другим районам линии фронта.

«Ограниченный характер наступательных операций Вагнера в Бахмуте по сравнению с локальными украинскими контратаками подчеркивает потерю российской инициативы в этом районе», - констатируют аналитики.

В то же время аналитики Института не могут подтвердить слова запорожского коллаборанта Владимира Рогова о якобы перерезании "вагнеровцами" дороги Бахмут - Часов Яр.

Тем временем украинский защитник, который ведет свой телеграм-канал под ником "Бахмутский демон" сообщает, что крышка гроба для оккупантов начинает захлопываться.

"Так, 3-штурмовая подтвердила мои утренние слова о том, что фланговый прорыв продолжается. По городу - вообще не посыпайте голову пеплом никаким, все увидите дальше", - добавил "демон".

Позже защитник сообщил, что все штурмы оккупантов по улицах города отбиты.

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