Популярна українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк, яка раніше поскаржилася на часту зайнятість та незнання міста, вирішила виправити свій недолік. Тому артистка вирушила на прогулянку Києвом і показала кілька місць, які варто відвідати кожному у місті.
"Прогуляємось Києвом?" – запропонувала Нікітюк під новими кадрами.
Молитовний караїмський будинок — вишуканий, але дещо похмурий, оздоблений зовні скульптурними фантастичними візерунками та письменами у мавританському стилі; двері та вікна його заокруглені у вигляді підкови. А скульптурно-оздоблювальні роботи в кенасі виконував Еліа Сала, і зроблене ним не мало аналогів у Києві, – після цього Нікітюк поділилася пам'ятними кадрами.
Також Нікітюк поділилася фото біля Золотих воріт. Вони були зведені приблизно 1037 року, за часів правління князя Ярослава Мудрого. Будувалися вони з різної форми цегли з обпаленої глини, так званої плінфи. Золоті ворота були добре укріплені, оскільки виконували захисну функцію – захищали головний в'їзд до Києва.
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Національний академічний театр опери та балету України імені Т. Г. Шевченка – театр опери та балету у Києві, заснований у 1867 році. Самобутні інтерпретації класичної музичної спадщини та сучасних творів, виняткової злагодженості оркестр та хор, талановиті солісти дозволили театру досягти художніх вершин та зайняти важливе місце у музичній культурі Європи, також написала Нікітюк.
"А тепер чекаю від вас власні локації у Києві, які варто відвідати. А те, як виявилося, останні 10 років життя у Києві я була на заробітках", - розповіла Нікітюк.
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