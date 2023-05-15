Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка з початку війни пішла від чоловіка Володимира Дантеса до його друга Михайла Кацуріна, часто радує свою величезну аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Надя Дорофєєва поділилася чарівними кадрами зі своєї прогулянки у Нью-Йорку.

Як видно, на нових фотографіях Надя Дорофєєва зображена в цікавих локаціях Нью-Йорка. Перед камерою вона з'явилася в стильному образі – на ній широкі штани сірого кольору, що висять, і незвичайний темно-синій жилет, під яким, схоже, нічого немає. Волосся Надя Дорофєєва розпустила, і вони злегка розпатлані, а на її обличчі легкий макіяж і грайлива посмішка.

У підписі до публікації Надя Дорофєєва написала: "Моменти та вібрації цього міста. Нью-Йорк". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Надія, це вогонь".

"Пожежа у Нью-Йорку".

"Що ця дівчина витворюємо! Телефонуйте 911!".

"Не розумію стиль такий, одяг може і дорогий, але виглядає не дуже".

"З кожним днем ​​все більше і більше захоплююсь тобою".

"Краса – друг молоді!".

"Що ви бачите перед собою? Це скарб".

"Такий класний вайб і такі гарні фото".

"Така атмосферна фотосесія".

"Неймовірні фотографії".

"Як намальована".

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