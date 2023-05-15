Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка з початку війни пішла від чоловіка Володимира Дантеса до його друга Михайла Кацуріна, часто радує свою величезну аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Надя Дорофєєва поділилася чарівними кадрами зі своєї прогулянки у Нью-Йорку.
Як видно, на нових фотографіях Надя Дорофєєва зображена в цікавих локаціях Нью-Йорка. Перед камерою вона з'явилася в стильному образі – на ній широкі штани сірого кольору, що висять, і незвичайний темно-синій жилет, під яким, схоже, нічого немає. Волосся Надя Дорофєєва розпустила, і вони злегка розпатлані, а на її обличчі легкий макіяж і грайлива посмішка.
У підписі до публікації Надя Дорофєєва написала: "Моменти та вібрації цього міста. Нью-Йорк". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:
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"Надія, це вогонь".
"Пожежа у Нью-Йорку".
"Що ця дівчина витворюємо! Телефонуйте 911!".
"Не розумію стиль такий, одяг може і дорогий, але виглядає не дуже".
"З кожним днем все більше і більше захоплююсь тобою".
"Краса – друг молоді!".
"Що ви бачите перед собою? Це скарб".
"Такий класний вайб і такі гарні фото".
"Така атмосферна фотосесія".
"Неймовірні фотографії".
"Як намальована".
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