Популярная украинская телеведущая и блогерша Леся Никитюк, которая ранее пожаловалась на частую занятость и незнание города, решила исправить свой недочет. Поэтому артистка отправилась на прогулку по Киеву и показала несколько мест, которые стоит посетить каждому в городе.

"Прогуляемся по Киеву?" - предложила Никитюк под новыми кадрами.

Молитвенный караимский дом — изысканный, но несколько мрачный, украшенный снаружи скульптурными фантастическими узорами и письменами в мавританском стиле; двери и окна его скруглены в виде подковы. А скульптурно-отделочные работы в кенасе выполнял Элиа Сала, и сделанное им не имело аналогов в Киеве, - после этого Никитюк поделилась памятными кадрами.

Также Никитюк поделилась фото возле Золотых ворот. Они были возведены примерно в 1037 году, во времена правления князя Ярослава Мудрого. Строились они из разного по форме кирпича из обожженной глины, так называемой плинфы. Золотые ворота были хорошо укреплены, поскольку выполняли защитную функцию – защищали главный въезд в Киев.

Национальный академический театр оперы и балета Украины имени Т. Г. Шевченко – театр оперы и балета в Киеве, основанный в 1867 году. Самобытные интерпретации классического музыкального наследия и современных произведений, исключительной слаженности оркестр и хор, талантливые солисты позволили театру достичь художественных вершин и занять важное место в музыкальной культуре Европы, также написала Никитюк.

"А теперь жду от вас собственные локации в Киеве, которые стоит посетить. А то, как оказалось, последние 10 лет жизни в Киеве я была на заработках", - рассказала Никитюк.

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