Популярний в Україні грузинський шоумен та продюсер Іраклі Макацарія, який був учасником нашого сезону шоу "Холостяк", а минулого року зіграв весілля зі своєю 21-річною коханою Лізою Чичуа, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього Іраклі Макацарія зворушив публіку кадрами з вагітною дружиною.

Як видно, Іраклі Макацарія та Ліза Чічуа влаштували чарівну фотосесію, мабуть спеціально, щоб цими фото оголосити про вагітність. На фотографіях закохана пара зображена на природі. Перед камерою Ліза з'явилася в елегантному білому платті, яке підкреслило її округлий животик, у неї бездоганна зачіска та витончений макіяж. Іраклі Макацарія теж ошатний – він у світлих джинсах та білій сорочці.

У підписі до публікації Іраклі Макацарія написав: "3 of us". Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нову публікацію шоумена:

"Найщиріші вітання! Це щастя".

"Нарешті це стало відомо всім. Вітаю".

"Вітаю".

"Вітаю! Буде хлопчик?".

"Класні! Вітаю!".

"Ліза ще красивіша стала! Будьте щасливі!".

"Вітаю вас, ви неймовірні".

"Клас! Вітаю".

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