Популярна українська хореограф та багаторазова учасниця шоу "Танців із зірками" Олена Шоптенко, яка з початку війни виїхала із сином до Австрії, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Олена Шоптенко опублікувала чарівне фото із малюком на прогулянці, яке приурочило до Дня матері.

Олена Шоптенко

Як видно, на новій фотографії Олена Шоптенко та її син зображені на прогулянці у гарній локації, схоже, це якийсь парк. Перед камерою хореограф з'явилася у стильному джинсовому костюмі насиченого синього кольору, що складається з широких штанів та вільного топу незвичайного фасону. Кучеряве волосся Олена Шоптенко розпустила, воно трохи розпатлане вітром, а на її обличчі легкий макіяж і чарівна посмішка. Танцівниця тримає обома руками свого малюка, який ніби пританцьовує.

У підписі до публікації Олена Шоптенко розповіла про материнство та привітала зі святом: "Знаю, що бути мамою - це балансувати між безумовним щастям та постійним переживанням. З Днем матері, любі матусі! Ви наджінки!". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки.

Популярні новини зараз

"Майстер Шеф" Клопотенко дав рецепт незвичайного салату: поєднуємо здавалося б непоєднуване

"Перші блискучі результати": українцям повідомили чудові новини з Бахмута, як змінилася ситуація

Неподалік Бахмута: експерт розповів про можливий прорив на фронті за останні дні

Українка з дитиною змушені були виживати після смерті Героя: "Отримували 2700 грн"

ЗСУ влаштували потужний прорив у Бахмуті, росіяни відступають: що змінилося на полі бою
Показати ще

Останні новини України:

Нагадаємо, "Поцілунок від тата": Каменських показала кумедний інцидент із дитиною на її концерті, відео.

Як повідомляла Politeka, "Я умиваю руки": Кухар з "Танців з зірками" розбурхала кадрами з чоловічим балетом і винесла свій вердикт.

Також Politeka писала, що "Без цього перемоги не буде": Астаф'єва жорстко висловилася про любителів російської музики.