Популярна українська хореограф та багаторазова учасниця шоу "Танців із зірками" Олена Шоптенко, яка з початку війни виїхала із сином до Австрії, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Олена Шоптенко опублікувала чарівне фото із малюком на прогулянці, яке приурочило до Дня матері.

Як видно, на новій фотографії Олена Шоптенко та її син зображені на прогулянці у гарній локації, схоже, це якийсь парк. Перед камерою хореограф з'явилася у стильному джинсовому костюмі насиченого синього кольору, що складається з широких штанів та вільного топу незвичайного фасону. Кучеряве волосся Олена Шоптенко розпустила, воно трохи розпатлане вітром, а на її обличчі легкий макіяж і чарівна посмішка. Танцівниця тримає обома руками свого малюка, який ніби пританцьовує.

У підписі до публікації Олена Шоптенко розповіла про материнство та привітала зі святом: "Знаю, що бути мамою - це балансувати між безумовним щастям та постійним переживанням. З Днем матері, любі матусі! Ви наджінки!". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки.

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