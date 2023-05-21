Нещодавно Максим Галкін, відомий гуморист, знову здивував своїх шанувальників знімком, представивши кадр в Інстаграм. На своїй сторінці в соціальній мережі шоумен і ведучий опублікував фото, на якому він зображений разом зі своєю дружиною, знаменитою співачкою Аллою Пугачовою, та їхніми двома дітьми - Лізою та Гаррі.

На цій знімку, зробленому під час сімейної прогулянки в парку, Галкін постає у спортивному костюмі, а Алла Борисівна – у стильному білому худорляві та брюках-кюлотах.

Максим Галкін та Алла Пугачова з дітьми викликали бурхливу реакцію у різної категорії користувачів.

Шанувальники цієї знаменитої пари не могли не помітити, як чудово виглядає Алла Пугачова. На фотографії зірка щиро посміхається та ніжно обіймає своїх дітей. Інші розкритикували зовнішній вигляд Алли Борисівни, не оцінивши актуальність кадру.

«Дякую вам за принципову позицію 🔥 це дуже багато означає у наш час; Красива історія сім'ї; Час перевіряє на міцність, порядність та шляхетність; Мама з сином та онуками?!; Це ж не свіже фото. Діти тут маленькі.

Це не актуально, старе все, а де кадри з Ізраїлю?; Чи будуть нові фото?; Алла тут дуже молодо виглядає».

Зазначимо, Алла Пугачова після повномасштабного вторгнення Росії в Україну разом із чоловіком Максимом Галкіним та двійнятами Лізою та Гаррі поїхала до Ізраїлю. Артистка висловилася проти війни, розв'язаної росією проти України, але її старша донька Христина Орбакайте продовжує мовчати.

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Також нагадаємо, що росіяни вигадали нову помсту Галкіну.

Також повідомлялося, що Галкін дав вражаючий урок Олег Газманову і Меладзе.

Крім того, Politeka.net писала, що росіяни почали змінювати своє ставлення до Галкіна, який підтримав Україну.