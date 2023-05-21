Колишня дружина відомого шоумена Володимира Остапчука, нотаріус Крістіна Гірник, викликала тривогу та занепокоєння у своїх шанувальників, опублікувавши кілька фотографій із лікарні, включаючи одну, на якій вона знаходиться під крапельницею. Ці фотографії були розміщені у її Instagram Stories.

На одній із фотографій Крістіна Гірник показала результати МРТ, а на іншій – її підключену крапельницю. У супровідному тексті до посту вона висловила думку про важливість цінувати щодня життя ще більше і подякувала всім, хто висловлював їй теплі слова підтримки.

Екс-дружина Остапчука також обіцяла поділитися додатковою інформацією, коли буде готова зробити це, і зізналася, що не все у її житті йде так гладко, як вона хотіла б.

Передплатники екс-дружини Остапчука висловили свою стурбованість і занепокоєння, надіславши їй слова підтримки та побажання якнайшвидшого одужання. Багато хто висловив сподівання, що проблеми, з якими вона зіткнулася, будуть вирішені успішно, і висловили свою готовність підтримати її в будь-якій необхідній формі.

"Не все так радісно, ​​як би мені хотілося", - зізналася Христина.

Крім того, Крістіна Гірник згадала, що минулого вона пройшла детокс-програму в одному з медичних центрів. Вона висловила щиру подяку цьому центру та його кваліфікованим лікарям за те, що вони вчасно виявили проблему, про яку вона поки що не говорить докладно.

Екс-дружина Остапчука Крістіна поки не розкрила подробиці свого поточного стану та причин, через які вона опинилася в лікарні, залишаючи своїх фанатів в очікуванні подальших повідомлень.

Останні новини України:

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Євген Клопотенко та Володимир Остапчук у різний час зустрічалися з однією дівчиною.

Також повідомлялося, що Остапчук показав новонародженого сина.

Крім того, Politeka.net писала, що Володимир Остапчук показав, як виглядав у дитинстві.