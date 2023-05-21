Бывшая супруга известного шоумена Владимира Остапчука, нотариус Кристина Горняк, вызвала тревогу и беспокойство у своих поклонников, опубликовав несколько фотографий из больницы, включая одну, на которой она находится под капельницей. Эти фотографии были размещены в ее Instagram Stories.

На одной из фотографий Кристина Горняк показала результаты МРТ, а на другой – ее подключенную капельницу. В сопроводительном тексте к посту она выразила мысль о важности ценить каждый день жизни еще больше и поблагодарила всех, кто выражал ей теплые слова поддержки.

Экс-жена Остапчука также обещала поделиться дополнительной информацией, когда будет готова сделать это, и призналась, что не все в ее жизни идет так гладко, как она хотела бы.

Подписчики экс-супруги Остапчука выразили свою озабоченность и беспокойство, отправив ей слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления. Многие выразили надежду на то, что проблемы, с которыми она столкнулась, будут решены успешно, и выразили свою готовность поддержать ее в любой необходимой форме.

"Не все так радостно, как бы мне хотелось", - призналась Кристина.

Кроме того, Кристина Горняк упомянула, что в прошлом она прошла детокс-программу в одном из медицинских центров. Она выразила искреннюю благодарность этому центру и его квалифицированным врачам за то, что они вовремя обнаружили проблему, о которой она пока не говорит подробно.

Экс-жена Остапчука Кристина пока не раскрыла подробности своего текущего состояния и причин, по которым она оказалась в больнице, оставляя своих фанатов в ожидании дальнейших сообщений.

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