Украинский телеведущий Владимир Остапчук показал, как выглядел в детстве, поделившись фотографией в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий, который стал звездой шоу "Маска". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а после начала полномасштабного вторжения Владимир пошел в военкомат, чтобы отправится на защиту Украины. После этого въезда некоторое время был в полицейском патруле.

Не забывает Остапчук и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз звезда решил поболтать с фанатами.

"Не мэкнул, но вы спрашивайте", - написал Владимир.

"Вова, ты хорошо учился в школе?", - спросил фанат.

"Ага, золотая медаль. С которой на выпускном мои одноклассники-двоечники фоткались и чуть ли не потеряли в фонтане. Где-то у мамы в шкафу в Умани", - написал Владимир в ответе.

"Какие впечатления после поездки в Херсон и Херсонскую область?", - спросил фанат.

"Очень проукраинские люди, я вроде в Черкассы приезжаю. Язык, флаги, вот это наше "драсте, спасибо, сынок". Больно за них. Дороги разбитые, нет воды и света, но главное - свет в глазах", - поделился честно Владимир.

Напомним, Остапчук после очередного развода с женой рассказал, чем сейчас занимается

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