Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук – відомий український телеведучий, який став зіркою "Маска". Зірка був спочатку одружений з Оленою Войченко, яка йому народила двох дітей - Евана та Емілія. Після цього зірка розлучився в 2020 році і знову одружився з нотаріусом Христиною. Торік пара, швидше за все, розійшлася.

Не забуває Остапчук і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А в цей Володимир показав сина Евана, який лише народився.

"Улюблений син.

тобі сьогодні 5 років, ти вже такий великий, усміхнений і красень

а я пам'ятаю тебе ось таким крихітним і серйозно похмурим

люби цей світ, стався до нього з вдячністю і пам'ятай, я завжди буду поряд, навіть якщо фізично за тисячі кілометрів

Люблю тебе безмежно, Папа", - написав Остапчук.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"У мене теж сьогодні день народження";

"19 березня - офіційний День прильоту лелек в Україну, ось лелека і приніс Вам синочка) Мені, до речі, приніс теж, але на кілька років раніше";

"Малюк ... щастя тобі і батькам! Боже, дай усім світу!!!!";

"Вітаю! Удачі і тільки приємних емоцій у житті!".

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