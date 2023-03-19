Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук – відомий український телеведучий, який став зіркою "Маска". Зірка був спочатку одружений з Оленою Войченко, яка йому народила двох дітей - Евана та Емілія. Після цього зірка розлучився в 2020 році і знову одружився з нотаріусом Христиною. Торік пара, швидше за все, розійшлася.
Не забуває Остапчук і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А в цей Володимир показав сина Евана, який лише народився.
"Улюблений син.
тобі сьогодні 5 років, ти вже такий великий, усміхнений і красень
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а я пам'ятаю тебе ось таким крихітним і серйозно похмурим
люби цей світ, стався до нього з вдячністю і пам'ятай, я завжди буду поряд, навіть якщо фізично за тисячі кілометрів
Люблю тебе безмежно, Папа", - написав Остапчук.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"У мене теж сьогодні день народження";
"19 березня - офіційний День прильоту лелек в Україну, ось лелека і приніс Вам синочка) Мені, до речі, приніс теж, але на кілька років раніше";
"Малюк ... щастя тобі і батькам! Боже, дай усім світу!!!!";
"Вітаю! Удачі і тільки приємних емоцій у житті!".
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