Санта Дімопулос із "Танців зі зірками" показала, як виглядає на день народження. Зірка опублікувала фотографії у своєму Інстаграмі, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами.
"Birthday Girl. Так цікаво спостерігати які бажання у нас було рік, п'ять, десять тому і як життя вчить нас. Цей рік дав чітке розмежування головного від другорядного та неважливого", - написала Санта Дімопулос із "Танців зі зірками".
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі Санте Дімопулос із "Танців з зірками":
"З Днем народження";
"Танцювали, як українці": Данилко показав британський шоу-балет у вишиванках, з яким виходив на сцену Євробачення
"Готові допомогти": створено великий військовий союз проти Росії та Китаю, що зараз відбувається у Хіросімі
"Почнеться процес звільнення півдня": експерт розповів, чи ЗСУ форсуватимуть Дніпро
MELOVIN зізнався, як батькам загрожували через його нещодавню поведінку: "Дійсно страшно"
Рф перекидає елітні бригади на новий напрямок: "Завдання їм поставлено не на Донбасі"
"Oh yes!!! Яка ти красива. З Днем народження";
"З днем народження шикарна дама";
"З днем народження, красуня! Дякую за красу вчора!";
"Сантику, з Днем народження! Насолоджуйся, люби, сяй і живи на повну";
"щиро-щире щире привітання дорога Санта, нехай все збувається";
"Красуня, з твоїм Днем! Неперевершена, яскрава, людяна - сподіваюся скоро побачимося)";
"З днем народження!! Ви розумниця і красуня! Але Ваша головна особливість - ЛЮДИНА!"
Дякую вам за це! Миру, добра і весни у душі";
"Днем Народження! Бажаю щастя, міцного здоров'я, кохання. Нехай усі мрії збудуться. Бажаю, щоб у житті було багато цікавого, веселого та незабутнього!".
Нагадаємо, Дімопулос із "Танців з зірками" розповіла, який виступ вважає найкращим
Також Politeka повідомляла, що Дімопулос із "Танців із зірками" показала дочку, що підросла, від чоловіка-бізнесмена.
А ще Politeka писала, що переможниця "Танці зі зірками" Санта Дімопулос розкрила свої секрети схуднення