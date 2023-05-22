Санта Дімопулос із "Танців зі зірками" показала незвичайний образ на день народження в Монако.

Санта Дімопулос із "Танців зі зірками" показала, як виглядає на день народження. Зірка опублікувала фотографії у своєму Інстаграмі, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"Birthday Girl. Так цікаво спостерігати які бажання у нас було рік, п'ять, десять тому і як життя вчить нас. Цей рік дав чітке розмежування головного від другорядного та неважливого", - написала Санта Дімопулос із "Танців зі зірками".

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі Санте Дімопулос із "Танців з зірками":

"З Днем народження";

"Oh yes!!! Яка ти красива. З Днем народження";

"З днем ​​народження шикарна дама";

"З днем ​​народження, красуня! Дякую за красу вчора!";

"Сантику, з Днем народження! Насолоджуйся, люби, сяй і живи на повну";

"щиро-щире щире привітання дорога Санта, нехай все збувається";

"Красуня, з твоїм Днем! Неперевершена, яскрава, людяна - сподіваюся скоро побачимося)";

"З днем ​​народження!! Ви розумниця і красуня! Але Ваша головна особливість - ЛЮДИНА!"

Дякую вам за це! Миру, добра і весни у душі";

"Днем Народження! Бажаю щастя, міцного здоров'я, кохання. Нехай усі мрії збудуться. Бажаю, щоб у житті було багато цікавого, веселого та незабутнього!".

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