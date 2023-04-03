Как пишет Politeka.net, Санта Димопулос - известная украинская певица и бывшая солистка группы "ВИА Гра". А несколько лет назад артистка стала участницей "Танців з зірками", где ей удалось дойти до финала и победить на шоу. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения Санта с детьми уехала из Украины, где находится и сейчас.

Не забывает Димопулос и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз звезда решила поговорить с фанатами в своем сторис.

"Интересные вопросы", - написала Санта на английском языке.

"Когда собираешься приехать в Киев?", - написал фанат.

"Май или июль", - ответила лаконично звезда.

"Думали ли про переезд в ОАЭ?", - спросил еще один фанат.

"Думала, куда я только не думала. ОАЭ для меня искуственная страна, мне не хватает там воздуха, природы. Есть много плюсов, но и минусов хватает. Нравится то, что там безопасно. Это на сегодняшний день новая роскошь. Много всего интересного для детей, хорошие школы, масштаб, развитие. Люблю иногда приехать на отдых, но жить наверное не хотела бы", - написала Санта.

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