Санта Димопулос из "Танців з зірками" показала, как выглядит на день рождения. Звезда опубликовала фотографии в своем Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами.

"Birthday Girl. Так интересно наблюдать какие желания у нас было год, пять, десять назад и как жизнь учит нас. Этот год дал четкое разграничение главного от второстепенного и неважного", - написала Санта Димопулос из "Танців з зірками".

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии Санте Димопулос из "Танців з зірками":

"С Днем рождения";

"Oh yes!!! Какая ты красивая. C Днем рождения";

"С днём рождения шикарная дама";

"С днем рождения, красотка! Спасибо за красоту вчера!";

"Сантик, с Днем рождения! Наслаждайся, люби, сияй и живи по полной";

"искренние-искренние искренние поздравления дорога Санта, пусть все сбывается";

"Красавица, с твоим Днем! непревзойденная, яркая, человечная - надеюсь скоро увидимся)";

"С днем рождения!!!! Вы умница и красавица! Но Ваша главная особенность - ЧЕЛОВЕК!!!

Спасибо Вам за это! Мира, добра и весны в душе";

"Днем Рождения! Желаю счастья, крепкого здоровья, любви. Пусть все мечты сбудутся. Желаю, чтобы в жизни было много интересного, веселого и незабываемого!".

