Как пишет Politeka.net, Санта Димопулос - известная украинская певица, которая была некоторое время солисткой группы "ВИА Гра". Звезда сначала была замужем за Андреем Джеджулой, от которого родила сына Даниэля. После этого Санта связала свою жизнь с бизнесменом Владимиром Самсоненко, с которым быстро развелась. Последний муж Димопулос - бизнесмен Игорь Кучеренко, от которого родила дочь Софию. А в последней публикации в Инстаграм Санта показала подросшую дочь, которая сидела в ресторане Монако.

"Взрослая?) Моя счастливая таблетка", - написала Санта в публикации.

Фанаты, включая шеф-повара Ольгу Мартыновскую, приму-балерину Екатерину Кухар, а также премьера балета Александра Стоянова, поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Какая классная девочка";

"Милая девочка и вкусная паста";

"Эти голубые глазки";

"Милашка. Почему-то напомнила девочку из фильма "трудный ребенок";

"Какая же она красивая";

"Это так сладко";

"сладкая София, ты просто умница красавица, вся в маму";

"Слух у малышки в маму";

"Такая чистая красота, благослови тебя Бог, маленькая и очаровательная девочка!".

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