Как пишет Politeka.net, Санта Димопулос - известная украинская певица, которая была некоторое время солисткой группы "ВИА Гра". Звезда сначала была замужем за Андреем Джеджулой, от которого родила сына Даниэля. После этого Санта связала свою жизнь с бизнесменом Владимиром Самсоненко, с которым быстро развелась. Последний муж Димопулос - бизнесмен Игорь Кучеренко, от которого родила дочь Софию. А в последней публикации в Инстаграм Санта показала подросшую дочь, которая сидела в ресторане Монако.
"Взрослая?) Моя счастливая таблетка", - написала Санта в публикации.
Фанаты, включая шеф-повара Ольгу Мартыновскую, приму-балерину Екатерину Кухар, а также премьера балета Александра Стоянова, поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Какая классная девочка";
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"Милая девочка и вкусная паста";
"Эти голубые глазки";
"Милашка. Почему-то напомнила девочку из фильма "трудный ребенок";
"Какая же она красивая";
"Это так сладко";
"сладкая София, ты просто умница красавица, вся в маму";
"Слух у малышки в маму";
"Такая чистая красота, благослови тебя Бог, маленькая и очаровательная девочка!".
Напомним, победительница "Танці з зірками" Санта Димопулос раскрыла свои секреты похудения
А еще Politeka писала, что Димопулос из "Танців з зірками" заговорила о первом муже
Также Politeka сообщала, что звезда "Танців з зірками" Димопулос ответила, будет ли говорить на украинском языке