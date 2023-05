Популярна українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк, яка нещодавно влаштувала собі цікаву прогулянку Києвом та найкращими його історичними місцями, з'явилася в Одесі. Нікітюк одразу привернула до себе увагу завдяки новому образу.

Щодня на своїй Instagram-сторінці українська зірка шоу-бізнесу Леся Нікітюк радує своїх передплатників фразою This is my look of the day (Ось мій образ дня). Вона стала справжнім натхненням для багатьох, адже кожен з її образів є втіленням жіночності та хитрощами останніх модних тенденцій, з натяком на сексуальність.

На цей раз артистка підібрала максимально зручний образ. Цікаво, що більшість образів "look of the day" складено із колекцій українських дизайнерів. У повсякденному житті вона самостійно обирає своє вбрання і ніколи не користується послугами стилістів – вони їй просто не потрібні.

«Одеса. Архітектурний калейдоскоп» - пише Нікітюк.

У мережі почали висловлювати свою думку:

«Леся в Одесі; Одесочка рідна, красуня; Була ваша, стане наша))); Казково!!😍; Одеса (красиве місто); Люблю Одесу, там так затишно; Можна насолоджуватися прогулянками по вуличках цілими днями ❤️ Дуже вдалі та красиві фото; На червоне світло пішла 😁».

Відомо, що Нікітюк нещодавно відновила зйомки свого тревел-шоу "Ле Маршрутка", а нещодавно стала ведучою нового розважального шоу "ЄПітання".

