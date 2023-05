Популярная украинская телеведущая и блогерша Леся Никитюк, которая недавно устроила себе интересную прогулку по Киеву и лучшим его историческим местам, появилась в Одессе. Никитюк сразу привлекла к себе внимание благодаря новому образу.

Ежедневно на своей Instagram-странице украинская звезда шоу-бизнеса Леся Никитюк радует своих подписчиков фразой "This is my look of the day" ("Вот мой образ дня"). Она стала истинным вдохновением для многих, ведь каждый из ее образов является воплощением женственности и уловкой последних модных тенденций, с намеком на сексуальность.

В этот раз артистка подобрала максимально удобный образ. Интересно, что большинство образов "look of the day" составлено из коллекций украинских дизайнеров. В повседневной жизни она самостоятельно выбирает свои наряды и никогда не пользуется услугами стилистов – они ей просто не нужны.

«Одесса. Архитектурный калейдоскоп» - пишет Никитюк.

В сети принялись выражать свое мнение:

«Леся в Одессе; Одессочка родная, красавица; Была ваша, станет наша))); Сказочно!!😍; Одесса красивый город); Люблю Одессу, там так уютно; Можно наслаждаться прогулками по улочкам целыми днями❤️ Очень удачные и красивые фото; На красный свет пошла 😁».

Известно, Никитюк недавно возобновила съемки своего трэвел-шоу "Ле Маршрутка", а недавно стала ведущей нового развлекательного шоу "ЄПитання".

