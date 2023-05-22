Відома співачка Надя Дорофєєва, яка спровокувала раніше вкотре чутки про свою вагітність, поділилася добіркою особистих кадрів без фотошопу. Таким чином, зірка не тільки спростувала плітки, але й показала частинку своїх буднів поза сценою.
«1. Улюблений бренд acnestudios 2. Ротко в Lacma. 3. Збалансований сніданок – must! 4. Купівля року у maisonmargiela, придбала дещо на один особливий захід 💔 5. Скажи, яка музика у тебе в плейлисті – і я скажу хто ти? засуджую таку витрату електроенергії 😁
7. katzsdeli – обов'язкове місце у NY для відвідування 8. Маски від drjart – двічі на тиждень 9. З'явився новий улюблений напій – матч на кокосовому. Звичайно, після латте)) 10. Реаліті nextinfashion на netflix» - розповіла Дорофєєва в Інстаграм.
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Дорофєєва з початку війни пішла від чоловіка Володимира Дантеса і почала стосунки з Михайлом Кацуріним, продовжує привертати увагу до себе. Дорофєєва нерідко стикається з різними чутками, плітками та скандалами через свою популярність.
Після розлучення з Володимиром Дантесом артистка досить швидко розпочала нові стосунки, в яких перебуває до сьогодні. А нещодавні фото Дорофєєвої навели багато галасу серед фанів.
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