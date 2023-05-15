Популярна українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк, яка після початку війни відновила зйомки свого тревел-шоу "Ле Маршрутка", а нещодавно стала ведучою нового розважального шоу "ЄПітання", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Леся Нікітюк зачарувала українців нескромною весняною фотосесією серед квітучого бузку.
Як видно, на нових фотографіях Леся Нікітюк відображена серед густого та різнобарвного квітучого бузку, він грайливо позує і багато посміхається. Перед камерою телезірка з'явилася у спокусливому образі – на ній світлі штани спортивного крою з кишенями та вузький короткий топік незвичайного фасону, що підкреслив плоский живіт та струнку фігуру. При цьому в руках Леся Нікітюк тримає незвичайну повністю прозору сумочку, усередині якої поклала гілочку бузку.
У підписі до публікації Леся Нікітюк написала: "Щоб ви всі цвіли, як цей бузок". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію телезірки:
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"Вау, це хто таку красу вигадав?".
"Дякую щиро, красуне!".
"Боже, Лесю, а хто тобі такі красиві фотографії зробив?"
"Неймовірна".
"Де купити таку сумку".
"Вау, Лесю Іванівно, я закохалася!".
"Вау, дуже гарно".
"Ви дуже гарна".
"Неперевершена!".
"Ви чудова".
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