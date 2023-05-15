Популярна українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк, яка після початку війни відновила зйомки свого тревел-шоу "Ле Маршрутка", а нещодавно стала ведучою нового розважального шоу "ЄПітання", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Леся Нікітюк зачарувала українців нескромною весняною фотосесією серед квітучого бузку.

Леся Нікітюк

Як видно, на нових фотографіях Леся Нікітюк відображена серед густого та різнобарвного квітучого бузку, він грайливо позує і багато посміхається. Перед камерою телезірка з'явилася у спокусливому образі – на ній світлі штани спортивного крою з кишенями та вузький короткий топік незвичайного фасону, що підкреслив плоский живіт та струнку фігуру. При цьому в руках Леся Нікітюк тримає незвичайну повністю прозору сумочку, усередині якої поклала гілочку бузку.

У підписі до публікації Леся Нікітюк написала: "Щоб ви всі цвіли, як цей бузок". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію телезірки:

Популярні новини зараз

"Майстер Шеф" Клопотенко дав рецепт незвичайного салату: поєднуємо здавалося б непоєднуване

Авіаудар по лікарні: з'явилися перші кадри з місця трагедії та дані про загиблих

Нижчий на п'ять сантиметрів: у Лукашенка з'явився двійник, попрацювали хірурги і філологи

Комаров зі "Світ навиворіт" повідомив про трагедію: обірвалося життя видатного українця

Лукашенку готують операцію "Наступник", в українців з'явився унікальний шанс: "Це вирішить багато проблем"
Показати ще

"Вау, це хто таку красу вигадав?".
"Дякую щиро, красуне!".
"Боже, Лесю, а хто тобі такі красиві фотографії зробив?"
"Неймовірна".
"Де купити таку сумку".
"Вау, Лесю Іванівно, я закохалася!".
"Вау, дуже гарно".
"Ви дуже гарна".
"Неперевершена!".
"Ви чудова".

Останні новини України:

Нагадаємо, "Бути мамою – це балансувати": Шоптенко з "Танців з зірками" зачарувала своїми стосунками з сином.

Як повідомляла Politeka, "Буде хлопчик?": екс-"Холостяк" Макацарія захопив кадрами із вагітною дружиною.

Також Politeka писала, що "Як намальована": Дорофєєва "влаштувала пожежу" кадрами з Нью-Йорка.