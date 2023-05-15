Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка після початку війни припинила свою концертну та взагалі будь-яку діяльність на території Росії та заявила про свою проукраїнську позицію, часто радує фанатів яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Світлана Лобода виклала чарівні кадри, на яких показала дочок, що підросли, Євангеліну і Тільду.

Як бачимо, на нових фотографіях Світлана Лобода показала, як грає з дітьми, на деяких знімках вони на дитячому майданчику, а на інших уже на рибалці. При цьому тут можна побачити молодшу дочку співаки Тільду, яку вона весь час ретельно приховує і взагалі дуже давно не показувала. І треба сказати, що малеча за цей час здорово підросла. Також на фото є і старша дочка Євангеліна, яку Світлана Лобода найчастіше показує у своїх соцмережах.

У підписі до публікації Світлана Лобода написала: "Я знаю, що таке справжня любов завдяки вам, мої дівчатка". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Яке красиве волосся у Тільди".

"Материнська любов безумовна. І це найпрекрасніше почуття, яке нам дано випробувати".

"Ці малюки так швидко ростуть. Зі святом вас, Світлано Сергіївно".

"Супер, дівчата! Щастя вам".

"Які вже дорослі, зі святом!"

"Мала взагалі красуня".

"Цікаве захоплення для дівчаток риболовля. Треба вам чоловіка та сина народити".

"Світлано, чому ви приховуєте обличчя Тільди?"

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