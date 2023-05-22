Известная певица Надя Дорофеева, которая спровоцировала ранее в очередной раз слухи о своей беременности, поделилась подборкой личных кадров без фотошопа. Таким образом звезда не только опровергла сплетни, но и показала частичку своих будней вне сцены.

«1. Любимый бренд acnestudios 2. Ротко в lacma. 3. Сбалансированный завтрак – must! 4. Покупка года у maisonmargiela, приобрела кое-что на одно особое мероприятие💔 5. Скажи, какая музыка у тебя в плейлисте – и я скажу кто ты benjamin_biolay_ – Dans la merco benz (Radio Edit) 6. Побывала на Times Square – теперь осуждаю такой расход электроэнергии 😁

7. katzsdeli – обязательное место в NY для посещения 8. Маски от drjart – два раза в неделю 9. Появился новый любимый напиток – матч на кокосовом. Конечно, после латте)) 10. Реалити nextinfashion на netflix» - рассказала Дорофеева в Инстаграм.

«Ясно. По магазинам пошла» - отшутилась Никитюк под новым постом Дорофеевой.

Дорофеева с начала войны ушла от мужа Владимира Дантеса и начала отношения с Михаилом Кацуриным, продолжает привлекать внимание к себе. Дорофеева нередко сталкивается с различными слухами, сплетнями и скандалами из-за своей популярности.

После развода с Владимиром Дантесом артистка довольно быстро начала новые отношения, в которых состоит по сей день. А недавние фото Дорофеевой навели много шума среди фанатов.

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